Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты

В среду, 19 июля, стало известно, что Санкт-Петербург, Москва и Владивосток возглавили рейтинг городов, наиболее привлекательных для рабочих поездок. Аналитики сервиса Superjob опросили 1,6 тысячи респондентов из 351 населенного пункта России, чтобы выяснить, какие города россияне больше всего хотят посетить во время командировок.