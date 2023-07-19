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Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты

19 июля 2023, 08:31
Фото: donland.ru
Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты
Каждый четвертый россиянин хотел бы отправиться в Ростов-на-Дону в рабочую поездку, об этом сообщили аналитики сервиса трудоустройства.

В среду, 19 июля, стало известно, что Санкт-Петербург, Москва и Владивосток возглавили рейтинг городов, наиболее привлекательных для рабочих поездок. Аналитики сервиса Superjob опросили 1,6 тысячи респондентов из 351 населенного пункта России, чтобы выяснить, какие города россияне больше всего хотят посетить во время командировок.

В пятерку-лидеров помимо Москвы и Санкт-Петербурга с Владивосток вошли Сочи и Калининград, которые хотят посетить по 6% респондентов, а также Казань — ее выбрали 4% опрошенных.

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Еще 26% респондентов рассказали, что хотели бы съездить в Астрахань, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре, а также побывать в Омске, Пскове, Ростове-на-Дону, Самаре и Ярославле.

При этом сами ростовчане для командировок чаще всего рассматривали Москву и северную столицу с Калининградом.

Ранее в Ростове жители отказались продлевать отдых в День России из-за потерь в зарплате.

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