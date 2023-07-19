Ростов-на-Дону собираются включить в российский обувной кластер

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Согласно данным издания, в России хотят создать собственный обувной кластер, куда войдут Республика Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье. При этом выбор муниципалитетов для включения в кластер объяснили тем, что все субъекты и город традиционно специализировались на обувной промышленности.
С помощью создания кластера участники рынка обувного производства планируют увеличить долю отечественных производителей до 30%. Минпромторг сообщил, что готов поддержать инициативу с помощью льгот.
В Обувном союзе России добавили, что реализация проекта в текущих условиях из-за санкций будет проходить непросто, поскольку россиян исключили из числа игроков на зарубежных рынках, однако представители отрасли с оптимизмом смотрят в будущее.
«Дагестан и Ростов-на-Дону уже развиваются как обувные города. Правда, там расположены небольшие производства, которые имеют потенциал для развития. При правильной поддержке они могут кратно увеличить свои обороты», — рассказал президент Российского союза кожевенников и обувщиков Игорь Сурин.
Сроки реализации проекта пока неизвестны.
Ранее в России зарегистрировали снижение цен на обувь.