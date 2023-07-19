Ростов-на-Дону собираются включить в российский обувной кластер

Согласно данным издания, в России хотят создать собственный обувной кластер, куда войдут Республика Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье. При этом выбор муниципалитетов для включения в кластер объяснили тем, что все субъекты и город традиционно специализировались на обувной промышленности.