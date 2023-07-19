rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Изображение материала

Ростов-на-Дону собираются включить в российский обувной кластер

19 июля 2023, 08:01
Фото: Axiom71/cc by 3.0/wikimedia.org
Ростов-на-Дону собираются включить в российский обувной кластер
В России может появиться обувной кластер, в него планируют включить предприятия легкой промышленности в Дагестане, Ростове-на-Дону и Подмосковье, об этом сообщил портал «Известия».

Согласно данным издания, в России хотят создать собственный обувной кластер, куда войдут Республика Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье. При этом выбор муниципалитетов для включения в кластер объяснили тем, что все субъекты и город традиционно специализировались на обувной промышленности.

С помощью создания кластера участники рынка обувного производства планируют увеличить долю отечественных производителей до 30%. Минпромторг сообщил, что готов поддержать инициативу с помощью льгот.

Изменения генплана Таганрога для нового туристического кластера утвердят в 2023 году
Узнать подробнее

В Обувном союзе России добавили, что реализация проекта в текущих условиях из-за санкций будет проходить непросто, поскольку россиян исключили из числа игроков на зарубежных рынках, однако представители отрасли с оптимизмом смотрят в будущее.

«Дагестан и Ростов-на-Дону уже развиваются как обувные города. Правда, там расположены небольшие производства, которые имеют потенциал для развития. При правильной поддержке они могут кратно увеличить свои обороты», — рассказал президент Российского союза кожевенников и обувщиков Игорь Сурин.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.

Ранее в России зарегистрировали снижение цен на обувь.

Читайте также:
В пригороде Ростова построят авиационный кластер с развлекательным комплексомСтроительство донского химического кластера начнется с марта в 2023 годуСпортивный кластер появится на Левом берегу Дона в Ростове
#Надежда Пустяк#Происшествие#Промышленность Ростовской области#Производство обуви в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
. На Дону появились новые деньги, а в Ростове из окон все чаще падают дети
Вчера, 18:46
Адвокат Беркович рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям
Вчера, 17:08
Стали известны обстоятельства, при которых в Шахтах пропала шестилетняя девочка
Вчера, 19:53
Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов
Вчера, 18:43
Эксперт Михайлов сказал, к чему приведет арест ростовских судей Золотаревой и Юровой
Вчера, 16:42
В Ростове-на-Дону можно получить кешбэк за покупки в супермаркете
Сегодня, 06:00