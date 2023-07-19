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Ростовчане заявили об огромном количестве тараканов в центре города

19 июля 2023, 12:06
Фото: Happy1892/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовчане заявили об огромном количестве тараканов в центре города
В центре Ростова-на-Дону по улицам бегает большое количество тараканов, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане вышли на прогулку и заметили бегающих по тротуару насекомых. Они заявили, что «их там тьма».

«Тараканья тусовка в центре Ростова. Их заметили на пересечении Красных Зорь и Чехова», — написал автор.

Пользователи в комментариях заявили, что тараканы начали пробираться в квартиры.

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«Я год назад там снимала, они были в квартирах. Особенно в старых», — сообщают горожане.

«Может в подвале травили насекомых, так они вышли подышать свежим воздухом», — говорится в комментариях.

Ранее ростовчане пожаловались на тараканов в кофейне в центре города.

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