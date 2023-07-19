Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Ростовчане вышли на прогулку и заметили бегающих по тротуару насекомых. Они заявили, что «их там тьма».
«Тараканья тусовка в центре Ростова. Их заметили на пересечении Красных Зорь и Чехова», — написал автор.
Пользователи в комментариях заявили, что тараканы начали пробираться в квартиры.
«Я год назад там снимала, они были в квартирах. Особенно в старых», — сообщают горожане.
«Может в подвале травили насекомых, так они вышли подышать свежим воздухом», — говорится в комментариях.
Ранее ростовчане пожаловались на тараканов в кофейне в центре города.