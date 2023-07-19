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Ростовские таможенники изъяли поддельные сумки Louis Vuitton и Chanel на 4 млн руб

19 июля 2023, 12:12
Фото: yutu.customs.gov.ru
Ростовские таможенники изъяли поддельные сумки Louis Vuitton и Chanel на 4 млн руб
Ростовские таможенники конфисковали поддельные сумки Louis Vuitton и туфли Chanel, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Ростовские таможенники вместе с представителями транспортной прокуратуры проверили один из магазинов в городе Сальске. Там они нашли несколько иностранных товаров, в частности обувь, сумки и чехлы для телефонов под марками брендов Louis Vuitton и Chanel.

Однако продавец не смог предоставить документы и сертификаты, подтверждающие подлинность товара.

Таможенники и прокуратура изъяли аксессуары. Позже они установили, что ущерб компаниям правообладателей составил более четырех миллионов рублей.

Позже они установили, что ущерб компаниям правообладателей составил более четырех миллионов рублей.Позже они установили, что ущерб компаниям правообладателей составил более четырех миллионов рублей.
Позже они установили, что ущерб компаниям правообладателей составил более четырех миллионов рублей.
Фото: yutu.customs.gov.ru
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Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака.Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака.
Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака.
Фото: yutu.customs.gov.ru

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака.

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