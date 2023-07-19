Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Ростовские таможенники вместе с представителями транспортной прокуратуры проверили один из магазинов в городе Сальске. Там они нашли несколько иностранных товаров, в частности обувь, сумки и чехлы для телефонов под марками брендов Louis Vuitton и Chanel.
Однако продавец не смог предоставить документы и сертификаты, подтверждающие подлинность товара.
Таможенники и прокуратура изъяли аксессуары. Позже они установили, что ущерб компаниям правообладателей составил более четырех миллионов рублей.
Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака.
Ранее ростовские таможенники арестовали 18 тонн ковров из Турции.