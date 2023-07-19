Ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В своей беседе с порталом «Украина.ру» депутат Государственной Думы от Ростовской области Александр Бородай рассказал, что вторая волна частичной мобилизации могла бы облегчить ситуацию в СВО благодаря усилению позиций российской армии в зоне соприкосновения. По словам депутата, Россия не заинтересована в затяжном конфликте.
При этом Бородай отметил контраст между жизнью Москвы и приграничных городов, заявив, что столицу конфликт будто бы и не затронул, а потому москвичи продолжают жить своей мирной прекрасной жизнью.
«Опасности, в состоянии которых существует Россия, действительно велики. Нам надо собрать максимум сил для того, чтобы одержать быструю и эффективную победу. Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации», — рассказал Александр Бородай, добавив, что во время прошлой волны мобилизации удалось усилить линию соприкосновения.
Тем временем, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил «НСН», что в настоящий момент мобилизация не планируется, несмотря на готовящееся украинцами контрнаступление.
Ранее в Ростовской области мобилизованного заподозрили в массовой расправе.