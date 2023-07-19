Ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО

«Опасности, в состоянии которых существует Россия, действительно велики. Нам надо собрать максимум сил для того, чтобы одержать быструю и эффективную победу. Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации», — рассказал Александр Бородай, добавив, что во время прошлой волны мобилизации удалось усилить линию соприкосновения.