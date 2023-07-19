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С закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета

19 июля 2023, 07:06
Фото: 53.mchs.gov.ru
С закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели самолеты в Турцию
В Ростове-на-Дону с закрытого аэропорта Платов вылетели самолеты для тушения пожаров в Турции, сообщают СМИ.

В МЧС рассказали ТАСС, что вылетели два самолета-амфибии Бе-200ЧС, которые помогут в ликвидации лесных пожаров. Они будут работать в городах Мугла и Измир.

«Самолеты направили по указанию президента России и в соответствии с запросом турецкой стороны», — сказано в сообщении.

Закрытый из-за СВО аэропорт Платов массово набирает персонал в Ростове-на-Дону
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Отмечается, что российские специалисты имеют обширный опыт тушения огня в других странах. Баки для воды в самолетах вмещают 12 тонн, также они оснащены тепловизорами для обнаружения пожаров.

Ранее стало известно, что закрытый из-за СВО аэропорт Платов массово набирает персонал в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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