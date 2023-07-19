Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В МЧС рассказали ТАСС, что вылетели два самолета-амфибии Бе-200ЧС, которые помогут в ликвидации лесных пожаров. Они будут работать в городах Мугла и Измир.
«Самолеты направили по указанию президента России и в соответствии с запросом турецкой стороны», — сказано в сообщении.
Отмечается, что российские специалисты имеют обширный опыт тушения огня в других странах. Баки для воды в самолетах вмещают 12 тонн, также они оснащены тепловизорами для обнаружения пожаров.
Ранее стало известно, что закрытый из-за СВО аэропорт Платов массово набирает персонал в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.