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Самокатчик на полной скорости сбил женщину на Большой Садовой в Ростове

19 июля 2023, 12:24
Фото: 1MI
Самокатчик на полной скорости сбил женщину на Большой Садовой в Ростове
Ростовчанка отлетела на несколько метров после столкновения с самокатчиком, видео инцидента публикуют в соцсетях очевидцы.

Небольшое транспортное происшествие произошло на Большой Садовой в среду, 19 июля. Там водитель электросамоката разогнался на полную скорость и случайно сбил женщину прямо на входе в здание администрации Ростова.

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Удар был настолько сильным, что ростовчанка отлетела на несколько метров.
Видео: ТГ канал Это Ростов!

Удар был настолько сильным, что ростовчанка отлетела на несколько метров. После чего женщина встала, сказала что-то парню и ушла.

Ее состояние после удара и падения не уточняется.

Ранее электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП.

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