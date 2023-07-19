Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Небольшое транспортное происшествие произошло на Большой Садовой в среду, 19 июля. Там водитель электросамоката разогнался на полную скорость и случайно сбил женщину прямо на входе в здание администрации Ростова.
Удар был настолько сильным, что ростовчанка отлетела на несколько метров. После чего женщина встала, сказала что-то парню и ушла.
Ее состояние после удара и падения не уточняется.
Ранее электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП.