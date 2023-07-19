Сотрудники федерального канала застряли на трассе под Таганрогом

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Published Сегодня, 09:49
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В среду, 19 июля, стало известно, что в конце июня инспекторы ДПС помогли команде телеканала НТВ, попавших в затруднительную ситуацию на трассе «Ростов-на-Дону — Таганрог».
Сообщается, что 27 июня в 07.30 мск на 98-м километре трассы из Ростова в Таганрог во время патруля инспекторы заметили на обочине поврежденный автомобиль Volkswagen Taos.
Водитель рассказал инспекторам, что пробил колесо, а запасного в автомобиле не оказалось. Более того, на трассе не было связи, а потому сотрудники телеканала не могли вызвать эвакуатор или другую помощь.
В итоге инспекторы ДПС капитан Олег Бутенко и младший лейтенант Алексей Латыпов сняли колесо и отвезли его в шиномонтаж, после чего вернули его водителю Volkswagen, благодаря чему сотрудники телеканала смогли продолжить свой путь.
Ранее инспекторы помогли спасти жизнь ребенку, наглотавшемуся таблеток.