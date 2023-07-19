Спасатель Белков рассказал, как уберечь ребенка от падения из окна

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
По его словам, родителям не стоит думать, что москитные сетки служат дополнительной защитой от выпадения из окна. Наоборот, если вы не объясните ребенку, что на них ни в коем случае нельзя опираться — может случиться трагедия», — говорит собеседник RostovGazeta.
Он советует установить на оконные ручки специальные блокираторы и регулярно осматривать оконные рамы и механизмы, чтобы не допустить самопроизвольного открывания окон.
«Дети, особенно до 6 лет, очень любопытны. Лучше убрать подальше от окон любую мебель, по которой он сможет взобраться на подоконник», — добавляет спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова.