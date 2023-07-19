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Спасатель Белков рассказал, как уберечь ребенка от падения из окна

19 июля 2023, 03:32
Фото: pxhere.com
Спасатель рассказал, как уберечь ребенка от падения из окна
Напомним, за последние три дня в Ростовской области из окна выпали два ребенка. Ростовский спасатель Артем Белков в беседе с корреспондентом RostovGazeta призвал родителей не позволять детям играть на подоконнике и не оставлять их в комнате с открытым окном без присмотра взрослых.

По его словам, родителям не стоит думать, что москитные сетки служат дополнительной защитой от выпадения из окна. Наоборот, если вы не объясните ребенку, что на них ни в коем случае нельзя опираться — может случиться трагедия», — говорит собеседник RostovGazeta.

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Он советует установить на оконные ручки специальные блокираторы и регулярно осматривать оконные рамы и механизмы, чтобы не допустить самопроизвольного открывания окон.

«Дети, особенно до 6 лет, очень любопытны. Лучше убрать подальше от окон любую мебель, по которой он сможет взобраться на подоконник», — добавляет спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова.

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