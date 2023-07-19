Спасатель Белков рассказал, как уберечь ребенка от падения из окна

По его словам, родителям не стоит думать, что москитные сетки служат дополнительной защитой от выпадения из окна. Наоборот, если вы не объясните ребенку, что на них ни в коем случае нельзя опираться — может случиться трагедия», — говорит собеседник RostovGazeta.