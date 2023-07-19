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Среднемесячная зарплата в Ростовской области увеличилась на 15%

19 июля 2023, 14:33
Фото: pxhere.com
Среднемесячная зарплата в Ростовской области увеличилась на 15%
В Ростовской области рост среднемесячной зарплаты составил 15%, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, с января по апрель 2023 года средняя зарплата составила 47,6 тысячи рублей. Это соответствует росту на 15,1%.

«Это выше среднероссийского показателя. Ситуация в Ростовской области стабильная, многие сферы требуют постоянного и пристального внимания», — говорится в опубликованном «Дон-ТР» видео.

Ранее стало известно, что заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого власти опровергли повышение зарплаты чиновникам в Ростовской области с 1 октября.

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