Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
По его словам, с января по апрель 2023 года средняя зарплата составила 47,6 тысячи рублей. Это соответствует росту на 15,1%.
«Это выше среднероссийского показателя. Ситуация в Ростовской области стабильная, многие сферы требуют постоянного и пристального внимания», — говорится в опубликованном «Дон-ТР» видео.
Ранее стало известно, что заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого власти опровергли повышение зарплаты чиновникам в Ростовской области с 1 октября.