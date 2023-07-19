Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Он рассказал, что эту дорогу ни разу не обстреливали и здесь отсутствуют камеры для контроля скорости машин. Автор рассказал, что дорога удобная и он сам несколько раз по ней ездил.
«Досмотр при въезде в зону СВО, необходимость которого никто не мог объяснить и который забирал очень много времени, как и обещали, убрали. Комендантский час на дороге отменили», — уточнил Царев.
Он добавил, что на дороге остались блокпосты за бетонными ограждениями, что приводит к пробкам. По его мнению, лучше убрать их на обочину.
Царев уточнил, что проехать по маршруту Ростов-на-Дону — Джанкой можно за 8 часов, если попробовать через Краснодар, то это займет 10 часов.
Напомним, что из-за теракта на Крымском мосту водителей попросили пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.