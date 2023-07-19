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Стали известны плюсы и минусы поездки в Крым через Ростов и новые территории

19 июля 2023, 14:59
Фото: ГК "Автодор"
Стали известны плюсы и минусы поездки в Крым через Ростов и новые территории
Дорога в Крым через Ростовскую область и новые российские регионы является удобной для автомобилистов, сообщил в соцсетях политический деятель Олег Царев.

Он рассказал, что эту дорогу ни разу не обстреливали и здесь отсутствуют камеры для контроля скорости машин. Автор рассказал, что дорога удобная и он сам несколько раз по ней ездил.

«Досмотр при въезде в зону СВО, необходимость которого никто не мог объяснить и который забирал очень много времени, как и обещали, убрали. Комендантский час на дороге отменили», — уточнил Царев.

Он добавил, что на дороге остались блокпосты за бетонными ограждениями, что приводит к пробкам. По его мнению, лучше убрать их на обочину.

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Царев уточнил, что проехать по маршруту Ростов-на-Дону — Джанкой можно за 8 часов, если попробовать через Краснодар, то это займет 10 часов.Царев уточнил, что проехать по маршруту Ростов-на-Дону — Джанкой можно за 8 часов, если попробовать через Краснодар, то это займет 10 часов.
Царев уточнил, что проехать по маршруту Ростов-на-Дону — Джанкой можно за 8 часов, если попробовать через Краснодар, то это займет 10 часов.
Фото: Олег Царев / Яндекс.Карты

Царев уточнил, что проехать по маршруту Ростов-на-Дону — Джанкой можно за 8 часов, если попробовать через Краснодар, то это займет 10 часов.

Напомним, что из-за теракта на Крымском мосту водителей попросили пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.

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