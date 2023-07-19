Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Напомним, что 42-летний мужчина увел с улицы шестилетнюю девочку к себе домой. Розыском ребенка занимались полицейские, волонтеры и местные жители, найти малышку удалось в тот же день.
По факту похищения возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 12 лет заключения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Похититель из Шахт не бил и не насиловал девочку. Это показал предварительный осмотр медиков. Мотив его поступка пока выяснить не удалось», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас предстоит провести экспертизы.
В Ростовской области назвали подробности о похитителе шестилетней девочки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.