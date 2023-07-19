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Стали известны результаты осмотра ребенка, которого похитил житель Шахт

19 июля 2023, 07:40
Фото: pxhere.com
Стали известны результаты осмотра ребенка, которого похитил житель Шахт
Проведенный медиками осмотр девочки, которую похитил житель Шахт, показал, что ее не били, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что 42-летний мужчина увел с улицы шестилетнюю девочку к себе домой. Розыском ребенка занимались полицейские, волонтеры и местные жители, найти малышку удалось в тот же день.

По факту похищения возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 12 лет заключения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Уголовное дело возбудили после похищения шестилетней девочки в Шахтах
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«Похититель из Шахт не бил и не насиловал девочку. Это показал предварительный осмотр медиков. Мотив его поступка пока выяснить не удалось», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас предстоит провести экспертизы.

В Ростовской области назвали подробности о похитителе шестилетней девочки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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