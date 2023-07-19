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Стало известно, где житель Шахт держал похищенного ребенка

19 июля 2023, 04:51
Фото: 1MI
Житель Шахт похитил шестилетнюю девочку и держал ее у себя дома, сообщили в МВД.

Местная жительница вышла на прогулку с ребенком и отвлеклась, а в это время неизвестный увел девочку. Когда это стало известно, весь личный состав полиции подключили к розыску похищенной.

«Правоохранители получил ориентировки, были опрошены родственники несовершеннолетней и очевидцы. В розыске задействовали волонтеров», — уточнили в полиции.

Уголовное дело возбудили после похищения шестилетней девочки в Шахтах
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В результате установили личность похитителя и его место жительства. У него дома и обнаружили ребенка, которого теперь осматривают медики.

По информации следствия, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии.

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