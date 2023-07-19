Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Местная жительница вышла на прогулку с ребенком и отвлеклась, а в это время неизвестный увел девочку. Когда это стало известно, весь личный состав полиции подключили к розыску похищенной.
«Правоохранители получил ориентировки, были опрошены родственники несовершеннолетней и очевидцы. В розыске задействовали волонтеров», — уточнили в полиции.
В результате установили личность похитителя и его место жительства. У него дома и обнаружили ребенка, которого теперь осматривают медики.
По информации следствия, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии.