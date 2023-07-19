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Стало известно, какой срок грозит экс-главе Ростовского облсуда Елене Золотаревой

19 июля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Стало известно, какой срок грозит экс-главе Ростовского облсуда Елене Золотаревой
Ростовский адвокат Евгений Беркович рассказал, какой срок заключения может получить бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, об этом эксперт рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, накануне стало известно, что по решению Басманного суда Москвы бывшего председателя Ростовского суда Елену Золотареву и ее экс-заместителя Татьяну Юрову отправили в СИЗО до середины сентября.

По словам адвоката Евгения Берковича, если вина женщин будет доказана, бывшим судьям может грозить до 15 лет колонии. Основанием для этого эксперт назвал обвинения во взяточничестве в особо крупном размере.

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Адвокат объяснил, что раскаяние и признание вины способно смягчить срок, а также позволить изменить меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.

«Состояние здоровья действует точно также. Очевидно, что Золотарева предчувствовала, что ее хотят поместить под стражу. Поэтому и совершила суицидальную попытку», — предположил эксперт.

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