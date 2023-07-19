Стало известно, какой срок грозит экс-главе Ростовского облсуда Елене Золотаревой

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Напомним, накануне стало известно, что по решению Басманного суда Москвы бывшего председателя Ростовского суда Елену Золотареву и ее экс-заместителя Татьяну Юрову отправили в СИЗО до середины сентября.
По словам адвоката Евгения Берковича, если вина женщин будет доказана, бывшим судьям может грозить до 15 лет колонии. Основанием для этого эксперт назвал обвинения во взяточничестве в особо крупном размере.
Адвокат объяснил, что раскаяние и признание вины способно смягчить срок, а также позволить изменить меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.
«Состояние здоровья действует точно также. Очевидно, что Золотарева предчувствовала, что ее хотят поместить под стражу. Поэтому и совершила суицидальную попытку», — предположил эксперт.