Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Напомним, что в апреле 2021 года на рынки в Аксайском районе пришли силовики и закрыли их. Предприниматели хотели добиться возобновления работы, но суд решил иначе и рынки признали незаконными.
На фоне этого фигурантами уголовных дел стали теперь уже бывший глава администрации Аксайского район Виталий Борзенко, а также ряд бизнесменов, в том числе Карим Бабаев и его сыновья. Их обвинили в незаконной передаче в аренду муниципальной земли с заработком на этом.
Теперь на очередном заседании зачитали полный текст обвинения. Фигурантам вменяют создании преступного сообщества, участие в нем, а также мошенничество, незаконное приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию средств.