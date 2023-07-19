На фоне этого фигурантами уголовных дел стали теперь уже бывший глава администрации Аксайского район Виталий Борзенко, а также ряд бизнесменов, в том числе Карим Бабаев и его сыновья. Их обвинили в незаконной передаче в аренду муниципальной земли с заработком на этом.