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Стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков

19 июля 2023, 12:53
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков
В Ростове-на-Дону проходит суд по так называемому делу об аксайских рынках, на котором огласили обвинения, передает корреспондент RostovGazeta из зала суда.

Напомним, что в апреле 2021 года на рынки в Аксайском районе пришли силовики и закрыли их. Предприниматели хотели добиться возобновления работы, но суд решил иначе и рынки признали незаконными.

На фоне этого фигурантами уголовных дел стали теперь уже бывший глава администрации Аксайского район Виталий Борзенко, а также ряд бизнесменов, в том числе Карим Бабаев и его сыновья. Их обвинили в незаконной передаче в аренду муниципальной земли с заработком на этом.

В Ростове-на-Дону начался суд по делу аксайских рынков
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Стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков
Видео: rostovgazeta.ru

Теперь на очередном заседании зачитали полный текст обвинения. Фигурантам вменяют создании преступного сообщества, участие в нем, а также мошенничество, незаконное приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию средств.

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