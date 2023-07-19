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Updated Сегодня, 16:23

Стоматолог: У детей на искусственном вскармливании кариес появляется чаще

19 июля 2023, 16:20
В ходе своей беседы с журналистами доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что зубная эмаль у детей, которые находились на грудном вскармливании, слабее, поэтому они чаще могут страдать от кариеса.

Эксперт подчеркнула важность для питания младенцев именно грудного молока, так как оно богато необходимыми микроэлементами. Об этом сообщает NEWS.ru.

Стоматологи выявили связь между слабой эмалью у детей и искусственным вскармливанием. Это объясняется тем, что грудное молоко играет большую роль в здоровье зубов, потому что детям необходимо употреблять его в пищу. Ведь в нем есть полный комплекс полезных микроэлементов.

После введения прикорма стоит выбирать только качественные продукты, особенно молочные, так как современные дети страдают от дефицита нужных микроэлементов, и, как следствие, — от слабой эмали и повышенного риска возникновения кариеса.

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