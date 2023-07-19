Стоматолог: У детей на искусственном вскармливании кариес появляется чаще

Стоматологи выявили связь между слабой эмалью у детей и искусственным вскармливанием. Это объясняется тем, что грудное молоко играет большую роль в здоровье зубов, потому что детям необходимо употреблять его в пищу. Ведь в нем есть полный комплекс полезных микроэлементов.