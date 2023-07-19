Стоматолог: У детей на искусственном вскармливании кариес появляется чаще

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Эксперт подчеркнула важность для питания младенцев именно грудного молока, так как оно богато необходимыми микроэлементами. Об этом сообщает NEWS.ru.
Стоматологи выявили связь между слабой эмалью у детей и искусственным вскармливанием. Это объясняется тем, что грудное молоко играет большую роль в здоровье зубов, потому что детям необходимо употреблять его в пищу. Ведь в нем есть полный комплекс полезных микроэлементов.
После введения прикорма стоит выбирать только качественные продукты, особенно молочные, так как современные дети страдают от дефицита нужных микроэлементов, и, как следствие, — от слабой эмали и повышенного риска возникновения кариеса.