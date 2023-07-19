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Участок рядом с Северным кладбищем в Ростове отдадут под комплексное развитие

19 июля 2023, 17:57
Фото: 1MI
В Ростове участок земли рядом с Северным кладбищем решили отдать под комплексное развитие
В Ростове участок земли рядом с Северным кладбищем решили отдать под комплексное развитие, информация об этом появилась на сайте «Дом.РФ».

В Ростове выставили на торги земельный участок площадью 32 гектара. Его отдадут под комплексное развитие территории. Участок расположен недалеко от Северного кладбища. Начальная цена торгов составляет 13,9 миллиона рублей.

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Указывается, что в рамках концепции на участке планируется строительство многоэтажных жилых домов. Среди плюсов участка указывается то, что он находится в черте города, рядом с другими жилыми комплексами, а также социальными и коммерческими объектами.

Тем временем риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках.

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