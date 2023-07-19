Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В Ростове выставили на торги земельный участок площадью 32 гектара. Его отдадут под комплексное развитие территории. Участок расположен недалеко от Северного кладбища. Начальная цена торгов составляет 13,9 миллиона рублей.
Указывается, что в рамках концепции на участке планируется строительство многоэтажных жилых домов. Среди плюсов участка указывается то, что он находится в черте города, рядом с другими жилыми комплексами, а также социальными и коммерческими объектами.
Тем временем риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках.