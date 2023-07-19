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Уголовное дело возбудили после похищения шестилетней девочки в Шахтах

19 июля 2023, 04:41
Фото: 1MI
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который похитил ребенка, сообщили в региональном УСКР.

Местный житель забрал ребенка с детской площадки на улице Хабарова. После этого начались поиски девочки.

Теперь стало известно, что ребенка нашли и сейчас следователи выясняют все обстоятельства похищения. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, в ближайшее время его допросят. Ему грозит до 12 лет колонии.

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По информации полиции, девочку нашли дома у фигуранта. В данный момент ее осматривают медики.

О том, как проходил розыск ребенка, читайте в материале RostovGazeta.

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