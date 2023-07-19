Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Местный житель забрал ребенка с детской площадки на улице Хабарова. После этого начались поиски девочки.
Теперь стало известно, что ребенка нашли и сейчас следователи выясняют все обстоятельства похищения. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, в ближайшее время его допросят. Ему грозит до 12 лет колонии.
По информации полиции, девочку нашли дома у фигуранта. В данный момент ее осматривают медики.
О том, как проходил розыск ребенка, читайте в материале RostovGazeta.