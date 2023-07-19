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Posted 19 июля 2023, 11:37

Published 19 июля 2023, 11:37

Modified 19 июля 2023, 11:39

Updated 19 июля 2023, 11:39

В Гидрометцентре рассказали, грозит ли Ростовской области жара в +50 градусов

19 июля 2023, 11:37
Жара в +50 градусов навряд ли дойдет до Ростовской области, заявила директор Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

Синоптик Елена Назарова заявила, что резкое повышение температуры, затронувшее Европу, не дойдет до Ростовской области. Напомним, из-за теплового взрыва в пустыне Сахара столбики термометров в Италии, Грузии и ряде других стран замерли у отметки в +50 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле
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Назарова уточнила «Дон 24», что до конца июля в Ростовской области будут чередоваться дождливая погода и жара. Местами температура воздуха опустится и до +22 градусов. Самыми же жаркими днями июля станут его последние числа. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +38 градусов.

Напомним, что затяжные дожди в Ростовской области ухудшили качество пшеницы в 2023 году

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Погода в Ростовской области#СМИ
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