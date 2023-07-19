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В Гидрометцентре рассказали, грозит ли Ростовской области жара в +50 градусов

19 июля 2023, 11:37
Фото: pxhere.com
В Гидрометцентре заявили, грозит ли Ростовской области жара в +50 градусов
Жара в +50 градусов навряд ли дойдет до Ростовской области, заявила директор Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

Синоптик Елена Назарова заявила, что резкое повышение температуры, затронувшее Европу, не дойдет до Ростовской области. Напомним, из-за теплового взрыва в пустыне Сахара столбики термометров в Италии, Грузии и ряде других стран замерли у отметки в +50 градусов.

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Назарова уточнила «Дон 24», что до конца июля в Ростовской области будут чередоваться дождливая погода и жара. Местами температура воздуха опустится и до +22 градусов. Самыми же жаркими днями июля станут его последние числа. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +38 градусов.

Напомним, что затяжные дожди в Ростовской области ухудшили качество пшеницы в 2023 году

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#Алина Заярная#СМИ#Погода в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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