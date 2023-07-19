Назарова уточнила «Дон 24», что до конца июля в Ростовской области будут чередоваться дождливая погода и жара. Местами температура воздуха опустится и до +22 градусов. Самыми же жаркими днями июля станут его последние числа. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +38 градусов.