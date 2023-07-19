Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Синоптик Елена Назарова заявила, что резкое повышение температуры, затронувшее Европу, не дойдет до Ростовской области. Напомним, из-за теплового взрыва в пустыне Сахара столбики термометров в Италии, Грузии и ряде других стран замерли у отметки в +50 градусов.
Назарова уточнила «Дон 24», что до конца июля в Ростовской области будут чередоваться дождливая погода и жара. Местами температура воздуха опустится и до +22 градусов. Самыми же жаркими днями июля станут его последние числа. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +38 градусов.
Напомним, что затяжные дожди в Ростовской области ухудшили качество пшеницы в 2023 году