В истории с выкупом квартир в аварийном доме на Кривошлыковском поставлена точка

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Все жители дома на тот момент уже были расселены, а муниципалитету оставалось выкупить всего одну квартиру. Теперь в этой долгой истории поставлена точка.
Как пояснили в городской администрации, на днях последняя квартира в аварийной пятиэтажке в переулке Кривошлыковском, 4 была выкуплена. Деньги собственникам перечислены в полном объеме. В настоящее время идет переоформление этого жилого помещения в муниципальную собственность. Документы уже поданы в Росреестр.
Таким образом, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартир в полном объеме. В общей сложности гражданам перечислено из городского бюджета 239,4 млн рублей.
Стоит напомнить, что история с расселением дома на переулке Кривошлыковском, 4 длилась около двух лет. За это время жильцы прошли несколько судов с администрацией и написали тысячи жалоб. Причиной стало вынуждено расселение, которое было обусловлено трещинами в среднем подъезде пятиэтажного дома и признания строения аварийным.
Тогда основная часть жильцов согласилась взять деньги и переехать в новые квартиры, но некоторые жители долго не соглашались с решением администрации и пытались доказать, что их дом можно просто отремонтировать.
В действительности ситуация была плачевной. Трещины постоянно разрастались неся угрозу жильцам, а просунув руку через зияющие проемы в стенах можно было и вовсе узнать информацию о погоде. По мнению экспертов, оставаться жить в таком доме было крайне небезопасно. Пятиэтажка могла сложиться в любой момент, поэтому было принято решение объявить многоквартирный дом зоной ЧС и срочно расселить жильцов, спасая их жизни.
Теперь все позади. Все жители дома получили компенсации и обустроились на новых местах, а сам дом, как в начале лета отмечали в городской администрации, могут снести до конца текущего года.
Ранее RosrovGazeta сообщала, что на месте пятиэтажки в переулке Кривошлыковском могут быть реализованы проекты по благоустройству района. Там могут оборудовать спортивную площадку, или другой объект городской инфраструктуры, который будет полезен для всех ростовчан.