В истории с выкупом квартир в аварийном доме на Кривошлыковском поставлена точка

Все жители дома на тот момент уже были расселены, а муниципалитету оставалось выкупить всего одну квартиру. Теперь в этой долгой истории поставлена точка.

Как пояснили в городской администрации, на днях последняя квартира в аварийной пятиэтажке в переулке Кривошлыковском, 4 была выкуплена. Деньги собственникам перечислены в полном объеме. В настоящее время идет переоформление этого жилого помещения в муниципальную собственность. Документы уже поданы в Росреестр.

Таким образом, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартир в полном объеме. В общей сложности гражданам перечислено из городского бюджета 239,4 млн рублей.

Стоит напомнить, что история с расселением дома на переулке Кривошлыковском, 4 длилась около двух лет. За это время жильцы прошли несколько судов с администрацией и написали тысячи жалоб. Причиной стало вынуждено расселение, которое было обусловлено трещинами в среднем подъезде пятиэтажного дома и признания строения аварийным.