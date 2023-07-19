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В Неклиновском районе реализуют проект «Наследники атамана Платова»

19 июля 2023, 10:30
Фото: donland.ru
В Неклиновском районе реализуют проект «Наследники атамана Платова»
В Неклиновском районе началась реализация проекта «Наследники атамана Платова». Он направлен на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков, а также их вовлечение в изучение обычаев и культурных традиций донского казачества.

Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Данный проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, и теперь под руководством казаков-наставников юные «Неклиновские казачата» изучают духовную культуру казачества, символику Войска Донского, а также биографии и подвиги казаков-героев.

Один из главных примеров беззаветного служения Родине стал Матвей Иванович Платов. Кстати в августе этого года по всей области пройдут различные мероприятия, посвященные 270-летию со дня рождения знаменитого атамана. Участие в мероприятиях примут и «Неклиновские казачата». Они уже сегодня ведут тщательную подготовку к празднику и осознают себя частью истории донского казачества.

Фото: donland.ru

— Я стараюсь сохранять ту цепочку знаний, которую нам передают наши кураторы. Могу сам рассказывать людям о наших предках, донских казаках, — делится кадет взвода «Неклиновские казачата» Владимир Пащенко.

Для другого воспитанника — Никиты Гайдаревского, участие в проекте это ступенька во взрослую жизнь.

— Казачий отряд — это не только несколько мероприятий, в которых мы примем участие. Это подготовка к армии, к военной стезе. Передо мной открываются новые двери, — считает Никита.

Разделяют подобные взгляды и родители воспитанников.

— Наш дед тоже казак Неклиновского юрта. Участие в проекте и для меня, и для сына — важное событие, — рассказывает мама участника взвода «Неклиновские казачата» Ольга Волкова. — Сын очень изменился, стал более ответственным, более серьезным.
На реализацию проекта «Наследники атамана Платова» направлено чуть более миллиона рублей, 892 из которых — средства фонда. Казачата с удовольствием посещают беседы о воинском долге, казачестве и православии.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков отмечает, что реализация данного проекта способствует не только популяризации культурно-исторического наследия донского казачества и сохраняет традиции донских казаков, но и формирует гражданско-патриотическую позицию подрастающего поколения. Способствует развитию чувства патриотизма, долга и чести.

Фото: donland.ru

В Неклиновском районе началась реализация проекта «Наследники атамана Платова». Он направлен на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков, а также их вовлечение в изучение обычаев и культурных традиций донского казачества. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Данный проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, и теперь под руководством казаков-наставников юные «Неклиновские казачата» изучают духовную культуру казачества, символику Войска Донского, а также биографии и подвиги казаков-героев.

Один из главных примеров беззаветного служения Родине стал Матвей Иванович Платов. Кстати в августе этого года по всей области пройдут различные мероприятия, посвященные 270-летию со дня рождения знаменитого атамана. Участие в мероприятиях примут и «Неклиновские казачата». Они уже сегодня ведут тщательную подготовку к празднику и осознают себя частью истории донского казачества.

— Я стараюсь сохранять ту цепочку знаний, которую нам передают наши кураторы. Могу сам рассказывать людям о наших предках, донских казаках, — делится кадет взвода «Неклиновские казачата» Владимир Пащенко.

Для другого воспитанника — Никиты Гайдаревского, участие в проекте это ступенька во взрослую жизнь.

— Казачий отряд — это не только несколько мероприятий, в которых мы примем участие. Это подготовка к армии, к военной стезе. Передо мной открываются новые двери, — считает Никита.

Разделяют подобные взгляды и родители воспитанников.

— Наш дед тоже казак Неклиновского юрта. Участие в проекте и для меня, и для сына — важное событие, — рассказывает мама участника взвода «Неклиновские казачата» Ольга Волкова. — Сын очень изменился, стал более ответственным, более серьезным.
На реализацию проекта «Наследники атамана Платова» направлено чуть более миллиона рублей, 892 из которых — средства фонда. Казачата с удовольствием посещают беседы о воинском долге, казачестве и православии.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков отмечает, что реализация данного проекта способствует не только популяризации культурно-исторического наследия донского казачества и сохраняет традиции донских казаков, но и формирует гражданско-патриотическую позицию подрастающего поколения. Способствует развитию чувства патриотизма, долга и чести.

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