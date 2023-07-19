В Неклиновском районе реализуют проект «Наследники атамана Платова»

— Наш дед тоже казак Неклиновского юрта. Участие в проекте и для меня, и для сына — важное событие, — рассказывает мама участника взвода «Неклиновские казачата» Ольга Волкова. — Сын очень изменился, стал более ответственным, более серьезным.

На реализацию проекта «Наследники атамана Платова» направлено чуть более миллиона рублей, 892 из которых — средства фонда. Казачата с удовольствием посещают беседы о воинском долге, казачестве и православии.