В РЭО рассказали, что вторсырье будут перевозить по железным дорогам

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
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Updated Сегодня, 18:37
В роли перевозчиков выступают зарегистрированные на ЭТП ГП операторы подвижного состава.
По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, организация работает в направлении модернизации отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла, расширяя сотрудничество с предприятиями сферы транспорта. В числе важных событий — объединение цифровой платформы РЭО по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП, на которой можно воспользоваться услугами железнодорожных перевозчиков и задействовать дополнительные: предоставление вагона, охрану товара и терминальный сервис. Также пользователи могут привлечь инвестиции под перевозку и прочее. Об этом сообщает gorod55.ru.
Как сообщает Николай Резвов, гендиректор ООО «Цифровая логистика», из всех видов транспорта железнодорожный является наиболее экологичным, и это стало одной из причин, по которой в организации ответственно отнеслись к сотрудничеству с РЭО. Николай Резвов выразил уверенность, что интеграция двух электронных площадок внесет свой вклад в повышение экологической безопасности и формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.
Чтобы участники ЭТП могли применить в работе сервисы ЭТП ГП, необходимо пройти на ней регистрацию — в этом поможет видеоинструкция, размещенная по данной ссылке. Зарегистрированным пользователям предлагается видеоинструкция по оформлению заказа.
По словам руководителя проекта по ЭТП Заура Абдурахимова, интеграция продумана таким образом, что на ЭТП РЭО будет размещен дополнительный модуль «Грузовые перевозки». «Площадка занимается перевозкой всех грузов по железной дороге на территории РФ, включая все виды отходов, кроме опасных. На площадке опубликована оферта, действующая для всех клиентов и поставщиков», — объяснил руководитель проекта.
Такая интеграция способствует формированию экономики замкнутого цикла в России.