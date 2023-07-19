В РЭО рассказали, что вторсырье будут перевозить по железным дорогам

По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, организация работает в направлении модернизации отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла, расширяя сотрудничество с предприятиями сферы транспорта. В числе важных событий — объединение цифровой платформы РЭО по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП, на которой можно воспользоваться услугами железнодорожных перевозчиков и задействовать дополнительные: предоставление вагона, охрану товара и терминальный сервис. Также пользователи могут привлечь инвестиции под перевозку и прочее. Об этом сообщает gorod55.ru.