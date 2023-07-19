В Ростове-на-Дону можно получить кешбэк за покупки в супермаркете

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Один из самых масштабных проектов, затрагивающий наибольшее количество ростовчан, — это коллаборация Системы быстрых платежей (СБП) и сети магазинов «Магнит».
По данным Центробанка, популярность сервисов СБП среди россиян стабильно растет. По итогам первого квартала текущего года каждый четвертый житель страны, оплатил товары с помощью СБП. В масштабах страны СБП уже проводит несколько активностей, в частности розыгрыши денежных призов. Однако сегодня в Ростове проводится и другая акция в партнерстве с торговой сетью «Магнит».
В ее рамках предлагается совершить покупку в магазине этой торговой сети и получить кешбэк в размере 5% от суммы покупки на карту лояльности магазина. Оплатить покупку можно несколькими способами: в одно касание через NFC-табличку при оплате через приложение «СБПэй». Пользователям нужно заранее скачать приложение, привязать свой счет, разблокировать телефон при совершении покупки и приложить его к NFC-табличке. Либо второй способ: отсканировать QR-код с помощью приложения мобильного банка, а затем подтвердить оплату. Код будет размещен на специальной NFC-табличке в кассовой зоне. И третий способ: в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки», заранее привязав счет для оплаты через СБП. Далее нужно сообщить кассиру о желании совершить покупку по СБП и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП» в приложении «Магнит».
«Я не ношу с собой карты, зачем? По QR-коду начисляют баллы, а оплачиваю через СБП. И позавчера заметил, что начислили 60 баллов. Откуда? (Смеется.) Потом продавец сказала, что это кешбэк за использование СБП. Приятно, конечно», — говорит Илья.
Бонусами можно оплатить до половины от суммы покупки, один бонус приравнивается к одному рублю. Накапливать бонусы можно до 13 августа 2023 года. Подробную информацию об активации карты лояльности можно найти на сайте magnit.ru, а правила акции — на сайте.
Второй проект в масштабе всего города — кешбэк при оплате за проезд. До 30 сентября при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, действует скидка восемь рублей. Акция распространяется на поездки в трамвае, троллейбусе и автобусе. С одной из пассажирок общественного транспорта также пообщались журналисты. Вера давно пользуется бесконтактной оплатой проезда и рада, что получает за это бонусы.
«Получается, что каждый третий или четвертый проезд получается бесплатным», — отметила она.
Реклама АО «НСПК»