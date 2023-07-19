В Ростове-на-Дону можно получить кешбэк за покупки в супермаркете

В ее рамках предлагается совершить покупку в магазине этой торговой сети и получить кешбэк в размере 5% от суммы покупки на карту лояльности магазина. Оплатить покупку можно несколькими способами: в одно касание через NFC-табличку при оплате через приложение «СБПэй». Пользователям нужно заранее скачать приложение, привязать свой счет, разблокировать телефон при совершении покупки и приложить его к NFC-табличке. Либо второй способ: отсканировать QR-код с помощью приложения мобильного банка, а затем подтвердить оплату. Код будет размещен на специальной NFC-табличке в кассовой зоне. И третий способ: в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки», заранее привязав счет для оплаты через СБП. Далее нужно сообщить кассиру о желании совершить покупку по СБП и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП» в приложении «Магнит».