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В Ростове-на-Дону начался суд по делу аксайских рынков

19 июля 2023, 11:09
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону начался суд по делу аксайских рынков
В Ростове началось судебное заседание по делу Аксайских рынков, в списке подозреваемых в незаконной деятельности — бывший глава районной администрации Виталий Борзенко, предприниматели Бабаевы и еще несколько фигурантов, подробностями поделился корреспондент RostovGazeta, находящийся в зале суда.

Напомним, на минувшей неделе Ростовский гарнизонной суд перенес слушание дела аксайских рынков из-за отсутствия одного из подсудимых и неявки шести адвокатов.

Дело об аксайских рынках будут рассматривать в Ростовском гарнизонном суде
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В настоящий момент подозреваемыми по делу проходят 16 человек, им предъявили обвинения в создании преступного сообщества, участие в нем, а также мошенничестве, незаконном приобретении права на чужое имущество в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности, легализации средств и имущества, приобретенного в результате указанных ранее преступлений.

Редакция продолжит следить за заседаниями и будет освещать процесс по мере появления новых данных.

Напомним, что в апреле 2021 года силовики ворвались на рынки в Аксайском районе, после чего они перестали работать. Бизнесмены пытались добиться возобновления работы, но рынки признали незаконными. А Борзенко и Бабаевых обвинили в незаконной передаче в аренду муниципальной земли с заработком на этом.

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