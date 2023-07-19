Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Напомним, на минувшей неделе Ростовский гарнизонной суд перенес слушание дела аксайских рынков из-за отсутствия одного из подсудимых и неявки шести адвокатов.
В настоящий момент подозреваемыми по делу проходят 16 человек, им предъявили обвинения в создании преступного сообщества, участие в нем, а также мошенничестве, незаконном приобретении права на чужое имущество в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности, легализации средств и имущества, приобретенного в результате указанных ранее преступлений.
Редакция продолжит следить за заседаниями и будет освещать процесс по мере появления новых данных.
Напомним, что в апреле 2021 года силовики ворвались на рынки в Аксайском районе, после чего они перестали работать. Бизнесмены пытались добиться возобновления работы, но рынки признали незаконными. А Борзенко и Бабаевых обвинили в незаконной передаче в аренду муниципальной земли с заработком на этом.