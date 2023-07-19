Напомним, что в апреле 2021 года силовики ворвались на рынки в Аксайском районе, после чего они перестали работать. Бизнесмены пытались добиться возобновления работы, но рынки признали незаконными. А Борзенко и Бабаевых обвинили в незаконной передаче в аренду муниципальной земли с заработком на этом.