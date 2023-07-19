В Ростове на улице Ерёменко в ДТП погиб водитель мотоцикла

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Портал Dondау со ссылкой на очевидцев рассказал, что вечером вторника, 18 июля, в Ростове произошла смертельная авария. По предварительной информации, мотоциклист погиб в ДТП на улице Ерёменко.
Ростовчане рассказали, что около 21.00 мск произошла авария с участием ВАЗ–2110 и мотоцикла. Транспортные средства столкнулись, и удар оказался настолько сильным, что оказался поврежден бампер легкового авто, а водитель мотоцикла слетел с него и приземлился в нескольких метрах от места аварии. Это жесткое приземление, по предварительной информации, стало причиной его гибели.
В ГИБДД обстоятельства аварии пока не раскрывали, а потому информация будет дополнена после появления официальных данных о произошедшем.
Ранее пассажирке мотоцикла в Таганроге оторвало ногу.