rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Изображение материала

В Ростове на улице Ерёменко в ДТП погиб водитель мотоцикла

19 июля 2023, 06:28
Фото: pxhere.com
В Ростове на улице Ерёменко в ДТП погиб водитель мотоцикла
В Ростове 18 июля произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Dondау со ссылкой на очевидцев рассказал, что вечером вторника, 18 июля, в Ростове произошла смертельная авария. По предварительной информации, мотоциклист погиб в ДТП на улице Ерёменко.

Пассажир пострадал из-за падения мотоцикла на проезжую часть в Ростове
Узнать подробнее
Ростовчане рассказали, что около 21.00 мск произошла авария с участием «ВАЗ–2110» и мотоцикла.
Видео: t.me/telega_rostov

Ростовчане рассказали, что около 21.00 мск произошла авария с участием ВАЗ–2110 и мотоцикла. Транспортные средства столкнулись, и удар оказался настолько сильным, что оказался поврежден бампер легкового авто, а водитель мотоцикла слетел с него и приземлился в нескольких метрах от места аварии. Это жесткое приземление, по предварительной информации, стало причиной его гибели.

В ГИБДД обстоятельства аварии пока не раскрывали, а потому информация будет дополнена после появления официальных данных о произошедшем.

Ранее пассажирке мотоцикла в Таганроге оторвало ногу.

Читайте также:
Два человека сильно пострадали в Ростовской области, вылетев в кювет на мотоциклеВ Ростовской области разбился пассажир мотоцикла 6 маяПодросток на мотоцикле влетел в машину ДПС в Ростове
#Дтп#Происшествие#18+#Гибель человека#Мотоцикл#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Надежда Пустяк#Видео
Подпишитесь
. На Дону появились новые деньги, а в Ростове из окон все чаще падают дети
Вчера, 18:46
Адвокат Беркович рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям
Вчера, 17:08
Стали известны обстоятельства, при которых в Шахтах пропала шестилетняя девочка
Вчера, 19:53
Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов
Вчера, 18:43
Эксперт Михайлов сказал, к чему приведет арест ростовских судей Золотаревой и Юровой
Вчера, 16:42
В Ростове-на-Дону можно получить кешбэк за покупки в супермаркете
Сегодня, 06:00