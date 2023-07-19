В Ростове на улице Ерёменко в ДТП погиб водитель мотоцикла

Ростовчане рассказали, что около 21.00 мск произошла авария с участием ВАЗ–2110 и мотоцикла. Транспортные средства столкнулись, и удар оказался настолько сильным, что оказался поврежден бампер легкового авто, а водитель мотоцикла слетел с него и приземлился в нескольких метрах от места аварии. Это жесткое приземление, по предварительной информации, стало причиной его гибели.