Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В Ростове продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. Сейчас на месте свалки стали возводить противофильтрационный экран. Им, как крышкой, накроют мусор, чтобы в него не попадала влага. Это позволит «высушить» полигон, и он не будет выделять в окружающую среду опасные вещества.
В рекультивации задействованы четыре бульдозера, четыре экскаватора, двадцать шесть самосвалов, каток, грейдер.
Глава администрации Алексей Логвиненко заверил, что на объекте постоянно ведется экологический контроль и мониторинг.
Ранее сообщалось, что свалку на Николаевском шоссе в Таганроге ликвидируют до конца 2024 года.