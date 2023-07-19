В Ростове продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. Сейчас на месте свалки стали возводить противофильтрационный экран. Им, как крышкой, накроют мусор, чтобы в него не попадала влага. Это позволит «высушить» полигон, и он не будет выделять в окружающую среду опасные вещества.