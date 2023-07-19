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В Ростове продолжают рекультивацию свалки бытовых отходов

19 июля 2023, 18:47
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
На полигоне твердых бытовых отходов в Ростове начали возводить защитный экран для рекультивации
На полигоне твердых бытовых отходов в Ростове начали возводить защитный экран для рекультивации, рассказал Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. Сейчас на месте свалки стали возводить противофильтрационный экран. Им, как крышкой, накроют мусор, чтобы в него не попадала влага. Это позволит «высушить» полигон, и он не будет выделять в окружающую среду опасные вещества.

В рекультивации задействованы четыре бульдозера, четыре экскаватора, двадцать шесть самосвалов, каток, грейдер.

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Глава администрации Алексей Логвиненко заверил, что на объекте постоянно ведется экологический контроль и мониторинг.

Ранее сообщалось, что свалку на Николаевском шоссе в Таганроге ликвидируют до конца 2024 года.

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