На допросе он рассказал, что повел ребенка к себе домой. «Сам по пути пил пиво. Дома сел на пол и смотрел телевизор», — рассказал подозреваемый. Зачем он забрал девочку и что собирался с ней делать, пока мужчина не рассказал.