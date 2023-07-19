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В Ростовской области допрашивают похитителя ребенка и летают из закрытого аэропорта

19 июля 2023, 17:15
Фото: John Murphy/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области допрашивают похитителя ребенка и летают из закрытого аэропорта
В Ростове с закрытого аэропорта Платов вылетели два самолета, тем временем Роспотребнадзор просит снять ограничение на купание в местных водоемах, а в Шахтах опросили похитителя 6-летней девочки.

Полеты с закрытого Платова

Из закрытого более полутора года назад аэропорта Платов вылетели два самолета. Они направились в Турцию для тушения пожаров.

Речь идет о самолетах-амфибиях Бе-200ЧС. Они будут ликвидировать лесные пожары в городах Мугла и Измир.

Направить их в Турцию решил президент Владимир Путин после соответствующего запроса турецких властей.

Отмечается, что баки для воды Бе-200ЧС вмещают 12 тонн. Также самолеты оснащены тепловизорами для обнаружения возгораний.

С закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета
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Купание без холеры

Роспотребнадзор Ростовской области предложил снять запрет на купание в ростовских водоемах. Ранее его вводили из-за обнаружение там холероподобных микробов. Речь идет о Темернике, Северном водохранилище и Ростовском море.

Роспотребнадзор утверждает, что уже пятая проба подряд оказалась отрицательной — она не показала наличия холероподобных бактерий. Сейчас специалисты ведомства продолжают гигиенический мониторинг воды.

Донской Роспотребнадзор предлагает снять запрет на купание в водоемах Ростова-на-Дону
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«Пил пиво, смотрел телевизор»

Следком опубликовал кадры допроса 42-летнего жителя Шахт Ростовской области. Его подозревают в похищении накануне вечером 6-летней девочки. Ребенка он увел с детской площадки, когда бабушка малышки ушла за другим внуком.

Девочку искали сотни полицейских и волонтеров. Спустя несколько часов ее удалось обнаружить. Задержан был и похититель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Видео: Следком по РО

На допросе он рассказал, что повел ребенка к себе домой. «Сам по пути пил пиво. Дома сел на пол и смотрел телевизор», — рассказал подозреваемый. Зачем он забрал девочку и что собирался с ней делать, пока мужчина не рассказал.

Расследование инцидента продолжается.

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