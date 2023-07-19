Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Из закрытого более полутора года назад аэропорта Платов вылетели два самолета. Они направились в Турцию для тушения пожаров.
Речь идет о самолетах-амфибиях Бе-200ЧС. Они будут ликвидировать лесные пожары в городах Мугла и Измир.
Направить их в Турцию решил президент Владимир Путин после соответствующего запроса турецких властей.
Отмечается, что баки для воды Бе-200ЧС вмещают 12 тонн. Также самолеты оснащены тепловизорами для обнаружения возгораний.
Роспотребнадзор Ростовской области предложил снять запрет на купание в ростовских водоемах. Ранее его вводили из-за обнаружение там холероподобных микробов. Речь идет о Темернике, Северном водохранилище и Ростовском море.
Роспотребнадзор утверждает, что уже пятая проба подряд оказалась отрицательной — она не показала наличия холероподобных бактерий. Сейчас специалисты ведомства продолжают гигиенический мониторинг воды.
Следком опубликовал кадры допроса 42-летнего жителя Шахт Ростовской области. Его подозревают в похищении накануне вечером 6-летней девочки. Ребенка он увел с детской площадки, когда бабушка малышки ушла за другим внуком.
Девочку искали сотни полицейских и волонтеров. Спустя несколько часов ее удалось обнаружить. Задержан был и похититель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
На допросе он рассказал, что повел ребенка к себе домой. «Сам по пути пил пиво. Дома сел на пол и смотрел телевизор», — рассказал подозреваемый. Зачем он забрал девочку и что собирался с ней делать, пока мужчина не рассказал.
Расследование инцидента продолжается.