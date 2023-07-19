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В Ростовской области назвали подробности о похитителе шестилетней девочки

19 июля 2023, 05:00
Фото: 1MI
В Шахтах задержали 42-летнего мужчину, который похитил шестилетнего ребенка, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, что местная жительница вышла на прогулку с девочкой и отвлеклась. Этим воспользовался подозреваемый и увел ребенка к себе домой.

В розыске пропавшей участвовали правоохранители, волонтеры и местные жители. Удалось установить личность подозреваемого, после чего его задержали.

Уголовное дело возбудили после похищения шестилетней девочки в Шахтах
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По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 12 лет колонии.

Telegram-канал Don_Mash пишет, что ранее мужчина был судим за грабеж и кражу. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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