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В тюрьму отправится менеджер автосалона Ростова, заставлявший клиентов брать кредиты

19 июля 2023, 15:22
Фото: pxhere.com
В тюрьму отправится менеджер автосалона Ростова, заставлявший клиентов брать кредиты
На пять лет в колонию отправится менеджер автосалона в Ростове, заставлявший клиентов брать невыгодные кредиты, рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении менеджера автосалона Александра Александрова. Он с помощью психологических приемов и давления заставлял своих клиентов заключать невыгодные кредиты под огромные проценты. Всего в его деле указано 46 таких эпизодов.

Речь идет о двух автосалонах — «РостовАвтоцентре» на Шолохова и «Модуле» на Каширской. «Блокнот» уточняет, что всего от действий Александрова и других менеджеров пострадали более 200 человек.

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Суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения. «Этим же приговором разрешены гражданские иски, заявленные в ходе судебного разбирательства», — заключили в пресс-службе суда.

Ранее в в Ростове директора автосалона заподозрили в махинациях на 400 тысяч рублей.

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