Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении менеджера автосалона Александра Александрова. Он с помощью психологических приемов и давления заставлял своих клиентов заключать невыгодные кредиты под огромные проценты. Всего в его деле указано 46 таких эпизодов.
Речь идет о двух автосалонах — «РостовАвтоцентре» на Шолохова и «Модуле» на Каширской. «Блокнот» уточняет, что всего от действий Александрова и других менеджеров пострадали более 200 человек.
Суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения. «Этим же приговором разрешены гражданские иски, заявленные в ходе судебного разбирательства», — заключили в пресс-службе суда.
Ранее в в Ростове директора автосалона заподозрили в махинациях на 400 тысяч рублей.