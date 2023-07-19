Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Биологи и почвоведы ЮФУ рассказали «Дон ТР», как можно эффективно озеленять фасады зданий в засушливом климате Ростова. Помочь здесь может, как считают ученые, вертикальное озеленение, на подобии знаменитых Висячих садов Семирамиды.
Главной сложностью, которая сейчас стоит перед специалистами, является правильный подбор растений, почвосмеси и системы особого полива. Над инновационной системой ростовские ученые работают уже два года.
В ближайшие дни первые опытные образцы из Ботанического сада перевезут в центр Ростова и закрепят на жилом фасаде. Там тестирование вертикального озеленения перейдёт в новую фазу.
Ранее сообщалось, что в Ростове возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году.