Биологи и почвоведы ЮФУ рассказали «Дон ТР», как можно эффективно озеленять фасады зданий в засушливом климате Ростова. Помочь здесь может, как считают ученые, вертикальное озеленение, на подобии знаменитых Висячих садов Семирамиды.