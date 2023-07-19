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«Висячие сады»: на зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение

19 июля 2023, 15:39
Фото: 1MI
На зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение

На зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение

Вертикальное озеленение поможет сделать комфортным нахождение в засушливом ростовском климате, заявили ученые.

Биологи и почвоведы ЮФУ рассказали «Дон ТР», как можно эффективно озеленять фасады зданий в засушливом климате Ростова. Помочь здесь может, как считают ученые, вертикальное озеленение, на подобии знаменитых Висячих садов Семирамиды.

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Главной сложностью, которая сейчас стоит перед специалистами, является правильный подбор растений, почвосмеси и системы особого полива. Над инновационной системой ростовские ученые работают уже два года.

В ближайшие дни первые опытные образцы из Ботанического сада перевезут в центр Ростова и закрепят на жилом фасаде. Там тестирование вертикального озеленения перейдёт в новую фазу.

Ранее сообщалось, что в Ростове возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году.

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