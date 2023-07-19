Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Эксперт напомнила, что в летний период заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличивается, поэтому нужно соблюдать ряд рекомендаций.
Среди профилактических мероприятий она назвала регулярное мытье рук (до и после еды, после посещения общественных мест и контакта с людьми), употребление воды только из проверенных источников или бутилированной, тщательное мытье фруктов, овощей и ягод.
Кроме того, не рекомендуется употреблять пищу на пляже. Также нужно разграничить болеющих и здоровых — у каждого должны быть индивидуальные столовые приборы, полотенца. Не стоит забывать и о вакцинации младенцев от ротавируса.
На случай развития заболевания врач советует иметь в аптечке жаропонижающие препараты, оральные солевые растворы, а также средства, помогающие сократить длительность диареи — адсорбенты на основе диосмектита. А вот антибактериальные средства она использовать не рекомендует, так как они не являются эффективными и могут иметь побочные реакции.
«Первой помощью всегда является восстановление водно-солевого баланса, поэтому старайтесь отпаивать ребенка любыми путями и средствами. При отсутствии улучшений незамедлительно обращайтесь к врачу», — заключила Попова.
Ранее СМИ сообщили, что в Туапсинском районе Кубани отравились 12 детей и их тренер, которые приехали из Красногорска. Их госпитализировали в медучреждение с тошнотой и высокой температурой. Сейчас состояние пострадавших оценивается, как удовлетворительное.
Предварительной причиной отравления называлось заражение после купания в море. Однако специалисты считают, что это все-таки связано с едой, которой кормили на базе отдыха. Сейчас в Роспотребнадзоре проводят лабораторные исследования взятых проб продуктов, питьевой и морской воды, назначил проверку и следственный комитет.