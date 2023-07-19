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Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на берегу Черного и Азовского морей

19 июля 2023, 15:14
Фото: Alexxx Malev/cc by/flickr.com
Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на побережье Черного моря
Врач-педиатр Анастасия Попова рассказала, какие профилактические рекомендации необходимо соблюдать детям, чтобы не заразиться кишечной инфекцией на отдыхе на черноморском и азовском побережье.

Эксперт напомнила, что в летний период заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличивается, поэтому нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Среди профилактических мероприятий она назвала регулярное мытье рук (до и после еды, после посещения общественных мест и контакта с людьми), употребление воды только из проверенных источников или бутилированной, тщательное мытье фруктов, овощей и ягод.

Кроме того, не рекомендуется употреблять пищу на пляже. Также нужно разграничить болеющих и здоровых — у каждого должны быть индивидуальные столовые приборы, полотенца. Не стоит забывать и о вакцинации младенцев от ротавируса.

Кроме того, не рекомендуется употреблять пищу на пляже.Кроме того, не рекомендуется употреблять пищу на пляже.
Кроме того, не рекомендуется употреблять пищу на пляже.
Фото: pxhere.com

На случай развития заболевания врач советует иметь в аптечке жаропонижающие препараты, оральные солевые растворы, а также средства, помогающие сократить длительность диареи — адсорбенты на основе диосмектита. А вот антибактериальные средства она использовать не рекомендует, так как они не являются эффективными и могут иметь побочные реакции.

«Первой помощью всегда является восстановление водно-солевого баланса, поэтому старайтесь отпаивать ребенка любыми путями и средствами. При отсутствии улучшений незамедлительно обращайтесь к врачу», — заключила Попова.

Ранее СМИ сообщили, что в Туапсинском районе Кубани отравились 12 детей и их тренер, которые приехали из Красногорска. Их госпитализировали в медучреждение с тошнотой и высокой температурой. Сейчас состояние пострадавших оценивается, как удовлетворительное.

Предварительной причиной отравления называлось заражение после купания в море. Однако специалисты считают, что это все-таки связано с едой, которой кормили на базе отдыха. Сейчас в Роспотребнадзоре проводят лабораторные исследования взятых проб продуктов, питьевой и морской воды, назначил проверку и следственный комитет.

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