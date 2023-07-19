На случай развития заболевания врач советует иметь в аптечке жаропонижающие препараты, оральные солевые растворы, а также средства, помогающие сократить длительность диареи — адсорбенты на основе диосмектита. А вот антибактериальные средства она использовать не рекомендует, так как они не являются эффективными и могут иметь побочные реакции.