Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Эту тему подняли во время заседания правительства региона. Стало известно, что власти взаимодействуют с системой ГУФСИН.
«Есть положительные результаты. Так, на площадке Исаевского машзавода создан исправительный центр», — рассказал министр.
До этого эксперт заявлял, что заменить мигрантов заключенными в Ростовской области вряд ли удастся.
Ранее экономист разъяснил заявления властей о средней зарплате 60 тысяч рублей в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
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