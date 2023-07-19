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Заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области

19 июля 2023, 13:50
Фото: 1MI
Заключенных привлекают к работе на предприятиях в Ростовской области
В Ростовской области на предприятиях можно и целесообразно привлекать людей, отбывающих наказания за преступления, сообщил глава Минпрома региона Андрей Савельев.

Эту тему подняли во время заседания правительства региона. Стало известно, что власти взаимодействуют с системой ГУФСИН.

«Есть положительные результаты. Так, на площадке Исаевского машзавода создан исправительный центр», — рассказал министр.

Экономист разъяснил заявления властей о средней зарплате 60 тысяч рублей в Ростове
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До этого эксперт заявлял, что заменить мигрантов заключенными в Ростовской области вряд ли удастся.

Ранее экономист разъяснил заявления властей о средней зарплате 60 тысяч рублей в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также о том, как больше 10 бойцов не смогли найти работу в Ростовской области после возвращения с СВО.

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