Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В Ростове до конца недели сохранится жаркая и сухая погода. Осадков не ожидается, как минимум, до первых дней августа. Температура воздуха в городе в среднем составит +32 градуса днем и +21 градус ночью. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Жителям Ростова напоминают, что в жаркую погоду при выходе на улицу необходимо брать с собой головной убор и наносить солнцезащитный крем. Также нужно пить много воды, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, грозит ли Ростовской области жара в +50 градусов.