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Жара до +32 и солнце ждут ростовчан до конца недели

19 июля 2023, 16:29
Фото: 1MI
Вторая половина недели в Ростове выдастся жаркой и солнечной
Вторая половина недели в Ростове выдастся жаркой и солнечной, заявили синоптики.

В Ростове до конца недели сохранится жаркая и сухая погода. Осадков не ожидается, как минимум, до первых дней августа. Температура воздуха в городе в среднем составит +32 градуса днем и +21 градус ночью. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

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Жителям Ростова напоминают, что в жаркую погоду при выходе на улицу необходимо брать с собой головной убор и наносить солнцезащитный крем. Также нужно пить много воды, чтобы избежать солнечного или теплового удара.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, грозит ли Ростовской области жара в +50 градусов.

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