Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В среду температура составит 29 градусов и возможны осадки в виде дождей. В четверг воздух прогреется до 30 градусов, но будет облачно.
В пятницу дожди вернутся, а температура воздуха не изменится. На выходных в городе должно потеплеть до 32 градусов, ожидается облачная погода.
Однако в начале следующей недели немного похолодает, столбики термометров будут показывать 28 градусов. По ночам температура будет опускаться до 18 градусов.
Добавим, что жителей Ростовской области ожидают аномальные ночные холода до 20 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.