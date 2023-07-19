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Жару до 32 градусов пообещали ростовчанам с 22 июля

19 июля 2023, 05:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода на предстоящих выходных, 21 и 22 июля, сообщили в Гидрометцентре.

В среду температура составит 29 градусов и возможны осадки в виде дождей. В четверг воздух прогреется до 30 градусов, но будет облачно.

В пятницу дожди вернутся, а температура воздуха не изменится. На выходных в городе должно потеплеть до 32 градусов, ожидается облачная погода.

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Однако в начале следующей недели немного похолодает, столбики термометров будут показывать 28 градусов. По ночам температура будет опускаться до 18 градусов.

Добавим, что жителей Ростовской области ожидают аномальные ночные холода до 20 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Погода#Выходные#Неделя#Облачно#Дождь#Температура#Термометр#Ночные холода#Илья Протвинов
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