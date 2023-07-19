Жилая застройка запланирована на четырех территориях в Ростове-на-Дону с 2024 года

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В министерстве рассказали «РБК», что общая площадь этих территорий превышает 16 гектаров. Что касается градостроительного потенциала, то он составляет 78 тысяч квадратных метров.
«C 2024 года планируется развитие этой территории с использованием механизма КРТ жилой застройки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что проекты должны реализовать в течение семи лет с момента заключения договора. Но что именно здесь появился, пока не раскрывается.
Всего в городе для комплексного развития выбрали семь территорий общей площадью около 427 гектаров.
Ранее жилые дома начали строить на территории старого аэропорта Ростова.