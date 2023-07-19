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Жилая застройка запланирована на четырех территориях в Ростове-на-Дону с 2024 года

19 июля 2023, 06:30
Фото: donland.ru
Жилая застройка запланирована на четырех территориях в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону с 2024 года начнется работа на четырех участках с использованием механизма комплексного развития территорий, сообщили в Минстрое региона.

В министерстве рассказали «РБК», что общая площадь этих территорий превышает 16 гектаров. Что касается градостроительного потенциала, то он составляет 78 тысяч квадратных метров.

«C 2024 года планируется развитие этой территории с использованием механизма КРТ жилой застройки», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что проекты должны реализовать в течение семи лет с момента заключения договора. Но что именно здесь появился, пока не раскрывается.

Всего в городе для комплексного развития выбрали семь территорий общей площадью около 427 гектаров.

Ранее жилые дома начали строить на территории старого аэропорта Ростова.

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