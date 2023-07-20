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Адская жара и геомагнитная буря обрушатся на Ростовскую область 21 июля

20 июля 2023, 07:56
Фото: pxhere.com
Адская жара и геомагнитная буря обрушатся на Ростовскую область 21 июля
В Ростовской области прогнозируется жара в +32 градуса и небольшая геомагнитная буря, заявили синоптики.

В пятницу, 21 июля, в Ростовской области ожидается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит +32 градуса, к вечеру похолодает до +23. Осадков в регионе не ожидается. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

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При этом в области прогнозируется геомагнитная буря. Ее сила составит четыре балла из пяти. Во время магнитных бурь велик риск ухудшения самочувствия. Поэтому метеозависимых граждан в эти дни просят не перенапрягаться, больше отдыхать и быть на свежем воздухе.

Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о возвращении мощных ливней в Ростовскую область.

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