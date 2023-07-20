Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В пятницу, 21 июля, в Ростовской области ожидается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит +32 градуса, к вечеру похолодает до +23. Осадков в регионе не ожидается. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.
При этом в области прогнозируется геомагнитная буря. Ее сила составит четыре балла из пяти. Во время магнитных бурь велик риск ухудшения самочувствия. Поэтому метеозависимых граждан в эти дни просят не перенапрягаться, больше отдыхать и быть на свежем воздухе.
Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о возвращении мощных ливней в Ростовскую область.