При этом в области прогнозируется геомагнитная буря. Ее сила составит четыре балла из пяти. Во время магнитных бурь велик риск ухудшения самочувствия. Поэтому метеозависимых граждан в эти дни просят не перенапрягаться, больше отдыхать и быть на свежем воздухе.