Напомним, на скандально известный мусорный полигон в Полтавской жалуются не только местные жители, но и экологи. Они не раз показывали, как ядовитый фильтрат стекает со свалки в поля, на которых выращивают кубанский рис. Потом его едят россияне, даже не зная о том, в каких условиях он произрастал.