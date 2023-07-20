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Активистка объяснила, почему кубанцы попросили Лукашенко спасти их от ядовитой свалки

20 июля 2023, 14:54
Фото: kremlin.ru
Активистка объяснила, почему кубанцы попросили Лукашенко спасти их от ядовитой свалки
Жители станицы Полтавской Краснодарского края, в которой огромная свалка травит сельскохозяйственные угодья, решили обратиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко из-за игнора со стороны местных чиновников, рассказала активистка Наталья Гаряева.

По её словам, станичники уже несколько лет пытаются повлиять на ситуацию с мусорным полигоном — устраивают акции, перекрывают дороги, пишут обращения в различные инстанции, чиновникам всех уровней и даже президенту России. Но людей попросту игнорируют, «спуская» проблему на районный уровень.

«Мы писали Бастрыкину, Краснову, Матвиенко, Абрамченко, Зюганову. Сотни обращений, а толку ноль. Это уже крик отчаяния. Кроме Лукашенко больше и не к кому обратиться», — говорит Гаряева.

Экоактивистка рассказала, что после записи обращения 38 жителей станицы вызвали в следственный комитет. Она считает, что это связано между собой.

Она также заявила, что власти не только не хотят влиять на ситуацию, но и планируют расширять полигон и увеличивать его мощность.

«В принятой недавно территориальной схеме площадь свалки расширили еще на 14 га в сторону станицы. Также вплотную к населенному пункту собираются возводить завод по компостированию», — добавляет правозащитница.

Напомним, на скандально известный мусорный полигон в Полтавской жалуются не только местные жители, но и экологи. Они не раз показывали, как ядовитый фильтрат стекает со свалки в поля, на которых выращивают кубанский рис. Потом его едят россияне, даже не зная о том, в каких условиях он произрастал.

Ранее эксперт назвал основные экологические проблемы Краснодарского края.

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