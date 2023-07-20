Буцаев: 10 регионов начали использовать электронные модели обращения с отходами

В ближайшей перспективе ожидается расширение применения электронных моделей территориальных схем, и к концу текущего года количество регионов, воспользовавшихся этим типовым решением, может возрасти до 20. Это подтверждает растущую потребность в цифровых инструментах для обращения с отходами.