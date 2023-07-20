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Буцаев: 10 регионов начали использовать электронные модели обращения с отходами

20 июля 2023, 19:01
Фото: piqsels.com
Цифровое решение, представленное Российским экологическим оператором (РЭО) для создания электронных моделей территориальных схем в обращении с отходами, показало свою эффективность и получило широкое признание в регионах России.

В первом полугодии 2023 года 10 регионов, включая такие, как ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Ингушетия, Мурманская, Запорожская, Херсонская, Курганская и Калининградская область, успешно воспользовались этим цифровым инструментом. Об этом сообщает gorod55.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что благодаря электронным моделям территориальных схем удалось значительно сократить расходы бюджетных средств на обращение с отходами, сумма экономии достигла 50 миллионов рублей. Такая цифровизация позволила эффективно анализировать данные об источниках образования отходов и их накоплении, а также прогнозировать будущее развитие системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В ближайшей перспективе ожидается расширение применения электронных моделей территориальных схем, и к концу текущего года количество регионов, воспользовавшихся этим типовым решением, может возрасти до 20. Это подтверждает растущую потребность в цифровых инструментах для обращения с отходами.

Также данным решениям поможет формирование экономики замкнутого цикла.

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