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Чиновницу в Башкирии уволили за подработку массажисткой в свободное время

20 июля 2023, 08:48
Женщина, работавшая в Управделами Кожай-Семеновского сельсовета в Миякинском районе Башкирии, была уволена за подработку массажисткой в свободное от основной работы время.

Она освоила искусство массажа и заработала около 300 тысяч рублей за 2022 год. Женщина указала эту сумму в справке о доходах, но прокуратура начала разбирательство, так как законодательство РФ не разрешает муниципальным служащим получать доход от деятельности, не входящей в трех определенных категорий (творческая, научная и преподавательская). В результате, глава администрации сельсовета принял решение уволить чиновницу, указав, что ей больше нельзя доверять, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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