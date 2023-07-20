Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Во время прогулки жители села обнаружили более 30 мертвых змей, некоторые из которых находились в воде. По словам автора, видно, что их кто-то бил. Он пожаловался и на неудовлетворительное состояние возле водоема.
«На местном карьере лежат мусор, ветки, мангалы, костры даже на дороге делал и все бросили», — заявил местный житель.
Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто так относится к этой зоне отдыха.
«Это ужасно, что с людьми происходит? Здесь убрали все, почистили, беседки поставили, местным свободный вход сделали. В результате все уничтожили», — говорится в комментариях.
Ранее в Ростове-на-Дону полицейские начали проверку из-за выброшенного на улицу хлама.