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Десятки трупов змей нашли жители хутора Ростовской области на берегу карьера

20 июля 2023, 11:53
Фото: גיא חיימוביץ /cc by sa3.0/wikimedia.org
Змеи массово погибли в хуторе в Ростовской области
В хуторе Дугино Ростовской области местные жители обнаружили большое количество мертвых змей, сообщили они в соцсетях.

Во время прогулки жители села обнаружили более 30 мертвых змей, некоторые из которых находились в воде. По словам автора, видно, что их кто-то бил. Он пожаловался и на неудовлетворительное состояние возле водоема.

«На местном карьере лежат мусор, ветки, мангалы, костры даже на дороге делал и все бросили», — заявил местный житель.

Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто так относится к этой зоне отдыха.

Фото: ТГ канал etorostov
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«Это ужасно, что с людьми происходит? Здесь убрали все, почистили, беседки поставили, местным свободный вход сделали. В результате все уничтожили», — говорится в комментариях.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейские начали проверку из-за выброшенного на улицу хлама.

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