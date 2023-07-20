Донские депутаты предложили ограничить или отменить комиссии банков при оплате услуг

В настоящий момент размер комиссии за коммунальные платежи составляет от 1% до 3%. В среднем это около 50 рублей дополнительных расходов в месяц и 600 рублей в год соответственно. При этом на рынке, по словам Буракова, есть банки, которые осуществляют эти переводы бесплатно.