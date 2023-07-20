Донские депутаты предложили ограничить или отменить комиссии банков при оплате услуг

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Портал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию председателя парламентского комитета по экономической политике Ростовской области Игоря Буракова объявил, что депутаты подготовили обращение к правительству Российской Федерации, чтобы добиться снижения или отмены банковский комиссий при оплате услуг ЖКХ, капремонта, переводах и других платежах населения.
По словам Игоря Буракова, банки часто взимают несправедливые комиссии за услуги, и регулировать банковскую деятельность в настоящий момент невозможно.
«Завтра наше обращение будет рассмотрено комитетом по экономической политике, а 25 июля оно будет принято Законодательным собранием Ростовской области. Я думаю, что скорее всего там мы получим единогласное „за“, — сообщил Бураков.
В настоящий момент размер комиссии за коммунальные платежи составляет от 1% до 3%. В среднем это около 50 рублей дополнительных расходов в месяц и 600 рублей в год соответственно. При этом на рынке, по словам Буракова, есть банки, которые осуществляют эти переводы бесплатно.
Донские депутаты считают, что если эта инициатива найдет одобрение на федеральном уровне, то россияне смогут сэкономить тысячи рублей.
Ранее экономист Андрей Бархота раскритиковал инициативу об отмене комиссий для физлиц.