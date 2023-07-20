Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Аварии произошли в районе пересечения Шолохова с Театральным проспектом, подробностей пока нет. Однако на этих участках сейчас сильно затруднен проезд.
Судя по картам, еще одно ДТП произошло на улице Нансена, где также появились пробки. Кроме того, есть информация об аварии на проспекте Михаила Нагибина, из-за чего затруднен проезд в сторону проспекта Ленина.
Добавим, что в целом в городе дороги сейчас свободны. Пробкам присвоено три балла из 10 возможных.
Ранее в Минтрансе Ростовской области объяснили, почему образовалась пробка на границе с ДНР. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.