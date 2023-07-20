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Две аварии парализовали движение в центре Ростова-на-Дону утром 20 июля

20 июля 2023, 06:47
Фото: 1MI
Две аварии парализовали движение в центре Ростова-на-Дону утром 20 июля
В Ростове-на-Дону в районе проспекта Шолохова произошли две аварии, что привело к пробкам, следует из данных онлайн-карт.

Аварии произошли в районе пересечения Шолохова с Театральным проспектом, подробностей пока нет. Однако на этих участках сейчас сильно затруднен проезд.

Судя по картам, еще одно ДТП произошло на улице Нансена, где также появились пробки. Кроме того, есть информация об аварии на проспекте Михаила Нагибина, из-за чего затруднен проезд в сторону проспекта Ленина.

На въезде в Ростовскую область из ДНР образовалась многокилометровая пробка
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Добавим, что в целом в городе дороги сейчас свободны. Пробкам присвоено три балла из 10 возможных.Добавим, что в целом в городе дороги сейчас свободны. Пробкам присвоено три балла из 10 возможных.
Добавим, что в целом в городе дороги сейчас свободны. Пробкам присвоено три балла из 10 возможных.
Фото: яндекс.карты

Добавим, что в целом в городе дороги сейчас свободны. Пробкам присвоено три балла из 10 возможных.

Ранее в Минтрансе Ростовской области объяснили, почему образовалась пробка на границе с ДНР. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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