«Единая Россия» представила документы для участия в выборах депутатов парламента Дона

«Список кандидатов от „Единой России“ отвечает на основные вызовы времени. В нем есть как действующие депутаты, так и новые люди — представители промышленности и производства, агропромышленного комплекса, социальной сферы. На наш взгляд, это позволит учесть весь спектр мнений жителей донского региона при проведении избирательной кампании», — подытожил Александр Ищенко.