«Единая Россия» представила документы для участия в выборах депутатов парламента Дона

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Донская «Единая Россия» представила в Избирательную комиссию региона документы для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.
Списки кандидатов для заверения подавали представители избирательного объединения партии.
Для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва «Единая Россия» заявила 103 своих представителя, это максимально возможное число. Из них 63 кандидата баллотируются по единому избирательному округу, а 40 — по одномандатным избирательным округам.
«Это опытные и ответственные люди, которые готовы представлять избирателей „Единой России“ в Законодательном Собрании Ростовской области. Уже в ходе предварительного голосования наши кандидаты встречались с людьми, собирали их наказы, на основе которых партия сформировала свою предвыборную программу», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Ранее на партийной конференции была принята программа партии и выдвинуты кандидаты. По решению делегатов той конференции партийный список возглавили Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев, главный врач БСМП Новочеркасска, волонтер гуманитарной миссии партии на Донбассе Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов.
Александр Ищенко отметил высокий интерес к политике со стороны молодежи, среди которых немало активистов «Молодой Гвардии Единой России». Он также обратил внимание на возросшее число предпринимателей и аграриев.
«Список кандидатов от „Единой России“ отвечает на основные вызовы времени. В нем есть как действующие депутаты, так и новые люди — представители промышленности и производства, агропромышленного комплекса, социальной сферы. На наш взгляд, это позволит учесть весь спектр мнений жителей донского региона при проведении избирательной кампании», — подытожил Александр Ищенко.
Добавим, выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. С информацией о выдвижении кандидатов другими партиями можно ознакомиться на сайте областного избиркома.