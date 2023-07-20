Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:37
Азовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главы местного управления ЖКХ Станислава Настича. Сейчас чиновник работает заместителем директора управления ЖКХ Советского района Ростова.
Судить его будут по статье «Халатность». С марта 2021 года по май 2022 года он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. В районе тогда реконструировали подводящие и разводящие сети водоснабжения поселка Овощное. Настич не смог заключить договор аренды с собственниками земли, через которую планировалось строительство водопровода. Также он не озаботился внесением изменений в документацию по замене труб, необходимых для пересечения строящимся водопроводом железнодорожных путей. Эти новые условия он должен был согласовать с ОАО «РЖД».
Из-за халатного отношения Настича к работе жители поселка Овощного вынуждены были длительное время жить без питьевой воды. Также недобросовестность чиновника привела к провалу некоторых целей федерального проекта «Чистая вода».
Ранее в Ростове решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай».