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Экс-главу управления ЖКХ Азовского района судят за отсутствие питьевой воды в поселке

20 июля 2023, 08:34
Фото: Администрация Азовского района
Экс-главу управления ЖКХ Азовского района судят за отсутствие питьевой воды у местных жителей
Бывшего начальника управления ЖКХ Азовского района судят за халатное отношение к работе, из-за которого сотни местных жителей остались без питьевой воды, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Азовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главы местного управления ЖКХ Станислава Настича. Сейчас чиновник работает заместителем директора управления ЖКХ Советского района Ростова.

Судить его будут по статье «Халатность». С марта 2021 года по май 2022 года он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. В районе тогда реконструировали подводящие и разводящие сети водоснабжения поселка Овощное. Настич не смог заключить договор аренды с собственниками земли, через которую планировалось строительство водопровода. Также он не озаботился внесением изменений в документацию по замене труб, необходимых для пересечения строящимся водопроводом железнодорожных путей. Эти новые условия он должен был согласовать с ОАО «РЖД».

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Из-за халатного отношения Настича к работе жители поселка Овощного вынуждены были длительное время жить без питьевой воды. Также недобросовестность чиновника привела к провалу некоторых целей федерального проекта «Чистая вода».

Ранее в Ростове решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай».

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#Виктория Прутковская#Общество#Суд в Ростовской области#Азовский район#Ростовская область
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