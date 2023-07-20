Судить его будут по статье «Халатность». С марта 2021 года по май 2022 года он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. В районе тогда реконструировали подводящие и разводящие сети водоснабжения поселка Овощное. Настич не смог заключить договор аренды с собственниками земли, через которую планировалось строительство водопровода. Также он не озаботился внесением изменений в документацию по замене труб, необходимых для пересечения строящимся водопроводом железнодорожных путей. Эти новые условия он должен был согласовать с ОАО «РЖД».