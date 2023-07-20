«С одной стороны, ОБЖ сосредоточен на моделях безопасного поведения в условиях самых разнообразных чрезвычайных ситуациях. Но с другой, последние тридцать лет мы жили в обществе где нам говорили, что „индивидуальное превыше всего“, а „личное — важнее общественного“. Поэтому все строилось на подходе „защиты себя, любимого“, — говорит эксперт.