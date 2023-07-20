Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Собеседник подчеркивает, что еще с осени 2022 года правительство, парламентарии и общественники дружно заговорили о необходимости модернизации учебного курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
«На мой взгляд, это давно пора было сделать. Как преподаватель, ведущий этот курс восемь лет, отмечу, что ОБЖ лишь поверхностно затрагивал вопросы военной подготовки. Реалии СВО показали, что навыков военной подготовки у современной молодежи практически нет», — делится мнением Владимир Гайворонский.
Спикер напоминает, что в СССР был отдельный предмет — «Начальная военная подготовка». В России есть ОБЖ. Однако эти предметы концептуально отличаются друг от друга.
«С одной стороны, ОБЖ сосредоточен на моделях безопасного поведения в условиях самых разнообразных чрезвычайных ситуациях. Но с другой, последние тридцать лет мы жили в обществе где нам говорили, что „индивидуальное превыше всего“, а „личное — важнее общественного“. Поэтому все строилось на подходе „защиты себя, любимого“, — говорит эксперт.
Современному российскому обществу нужна максимальная консолидация. А это уже — модель коллективной безопасности и защиты.
«Поэтому усовершенствованная программа предмета будет помогать в решении очень важной воспитательной функции. Основной упор будет сделан на систему духовно-нравственных ценностей — коллективизм, патриотизм, гражданственность и служение Отечеству», — объясняет собеседник.
По его словам, в программу предмета также добавлены вопросы законодательства об обороне, военной обязанности и военной службе, знания и навыки по строевой подготовке, обращению с оружием.
«Изменять название на „Основы безопасности жизнедеятельности и военной подготовки“ не стали. Наверное, это правильно. Ведь название „военная подготовка“ наши западные недруги быстро исказят и провозгласят „подготовкой подростков к ведению боевых действий“. Поэтому, на мой взгляд, верным решением стало дополнить название Основ безопасности жизнедеятельности словосочетанием „и защиты Родины“. Это поясняет новую концепцию предмета», — резюмирует Гайворонский.
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