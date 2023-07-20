Эксперты одобряют отказ от импортного медицинского оборудования в России

Помимо этого, отказ от импортного оборудования также связан с санкциями, которые могут привести к закрытию представительств иностранных компаний в России. Импортозамещение позволит отечественной медицине обеспечивать себя не зависимо от политической или экономической ситуации за рубежом. Важно отметить, что во время пандемии COVID-19 российские компании уже успешно справились с организацией выпуска комплектующих для систем искусственной вентиляции легких.