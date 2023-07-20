Эксперты одобряют отказ от импортного медицинского оборудования в России

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Однако после тщательного анализа, многие эксперты изменили свою точку зрения и поддержали данное решение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Одним из ключевых аргументов за отказ от импорта медицинского оборудования стало желание защитить интересы отечественных производителей. Однако председатель Союза пациентов РФ, Ян Власов, отметил, что защита интересов не должна стать главным аргументом, когда дело касается медицинских технологий и фармацевтических препаратов, способных спасать жизни людей.
Помимо этого, отказ от импортного оборудования также связан с санкциями, которые могут привести к закрытию представительств иностранных компаний в России. Импортозамещение позволит отечественной медицине обеспечивать себя не зависимо от политической или экономической ситуации за рубежом. Важно отметить, что во время пандемии COVID-19 российские компании уже успешно справились с организацией выпуска комплектующих для систем искусственной вентиляции легких.