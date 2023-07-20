Глава Омской области Хоценко предложил сделать региональный кадровый конкурс

«“Лидеры России» — это базовый конкурс, который нужно продолжать. В регионах тоже нужно запускать отдельные кадровые конкурсы. Для меня это был очень полезный опыт. Он мне дальше пригодился и в Минпромторге России, и в работе на позиции председателя правительства Донецкой народной республики еще когда регион не вошел в состав Российской Федерации. Там, на Донбассе, жизнь снова свела меня с многими участниками «Лидеров России». Могу сказать, что ребята очень чуткие, очень небезразличные, многие участвуют в восстановлении городов и сел. Многие работают на управленческих позициях», — сказал Хоценко.