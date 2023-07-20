Глава Омской области Хоценко предложил сделать региональный кадровый конкурс

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Федеральный кадровый конкурс «Лидеры России» сыграл в карьере Виталия Хоценко важную роль — позволил продемонстрировать свои навыки и потенциал. В 2018–2019 годах он, будучи еще министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, стал финалистом конкурса и вторым участником «Лидеров России», которого назначили главой российского региона, пишет gorod55.ru
«“Лидеры России» — это базовый конкурс, который нужно продолжать. В регионах тоже нужно запускать отдельные кадровые конкурсы. Для меня это был очень полезный опыт. Он мне дальше пригодился и в Минпромторге России, и в работе на позиции председателя правительства Донецкой народной республики еще когда регион не вошел в состав Российской Федерации. Там, на Донбассе, жизнь снова свела меня с многими участниками «Лидеров России». Могу сказать, что ребята очень чуткие, очень небезразличные, многие участвуют в восстановлении городов и сел. Многие работают на управленческих позициях», — сказал Хоценко.
«Лидеры России» работают в каждом регионе
В рамках заседания набсовета Виталий Хоценко предложил инициативу — проводить региональные кадровые проекты, аналогичные «Лидерам России». Омская область и ее жители готовы показать себя и работать на благо родного региона.
«Я обратился к Сергею Владимировичу Кириенко, попросил методическую, организационную поддержку, потому что нужны навыки, чтобы провести качественно конкурс. Поэтому, если вы, поддерживаете, проведем, оказывается, не только первый в Омске, но и в Сибири региональный кадровый конкурс. Очень хотим это сделать, есть запрос молодежи», — сказал Хоценко, обратившись к президенту.
Глава государства выразил уверенность в успешной реализации проекта и высоко оценил опыт и навыки Виталия Хоценко — и как финалиста «Лидеров России», и как состоявшегося управленца.
«Пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся, и будем стараться помогать людям, которые результативно поработали на важнейших направлениях, помогать двигаться дальше, расширять свои возможности и получать участки работы с большей ответственностью», — подчеркнул Владимир Путин.
С чего начинал Виталий Хоценко
Нынешний врио губернатора Омской области родился 18 марта 1986 года. Детство провел в Новом Уренгое. После окончания школы много и упорно учился — как в России, так и за границей.
В 2008 году закончил социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Имеет степень кандидата социологических наук. Закончил магистратуру РАНХиГС и аспирантуру МГУ. Получил степень MBA в Сингапурском институте маркетинга.
С 2010 по 2013 годы работал в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, занимал должности директора департамента по науке и инновациям, советника первого вице-губернатора. Благодаря активному участию Хоценко в регионе открылся первый технопарк, создан научный центр изучения Арктики и некоторые другие значимые проекты.
В 2013–2019 годах был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Это один из самых продуктивных периодов работы Хоценко: в регионе начали осваивать альтернативную энергетику, цифровизация покрывала максимум территорий, шла активная работа по возрождению предприятий.
В 2019–2022 годах занимал пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ. Новому руководителю структуры пришлось организовать снабжение средствами индивидуальной защиты все регионы страны, поскольку его служба здесь выпала на пандемию коронавируса.
С июня 2022 по март 2023 года работал председателем правительства ДНР, где ощутимо помог с восстановлением республики. Здесь за девять месяцев удалось организовать восстановление порта Мариуполя, возобновление теплоснабжения и водоснабжения жилых районов, работу трубного завода, который бездействовал с 2014 года, и многое другое.
29 марта 2023 года указом президента назначен врио губернатора Омской области. В качестве ключевых планов Виталий Хоценко выделает «оборонку», логистику и формирование комфортной среды для региона. К слову, на днях в Омской области стартовал форум гражданских инициатив «Решают люди». А в следующем году по инициативе главы региона на софинансирование проектов омичей направят 1 миллиард рублей.
«В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году — до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год приняли решение выделить 1 млрд рублей, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в 5 раз больше», — отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.