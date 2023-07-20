Глава СК РФ Бастрыкин проверит ход дела по застройке рощи СКА в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
В четверг, 20 июля, в Следкоме объявили, что Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о предварительных результатах проверки из-за передачи под застройку земли рощи СКА.
Причиной этого стало видеообращение активистов из Ростова-на-Дону, которые недовольны решением Ленинского районного суда, отказавшегося признать незаконным факт передачи земли в федеральную собственность.
В настоящий момент в СУ СК РФ по Ростовской области проводят процессуальную проверку.
Напомним, речь идет об участке земли площадью 1,85 гектара, который ДОМ.РФ, согласно данным последнего судебного заседания, получил благодаря ошибке со стороны Росимущества. Участок земли выставили на продажу под застройку, что вызвало бурную реакцию со стороны общественности. При этом губернатор Ростовской области пообещал, что рощу СКА не затронут планы по строительству жилья, и островок зелени останется во владении города и его жителей.