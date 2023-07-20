Глава СК РФ Бастрыкин проверит ход дела по застройке рощи СКА в Ростове-на-Дону

Напомним, речь идет об участке земли площадью 1,85 гектара, который ДОМ.РФ, согласно данным последнего судебного заседания, получил благодаря ошибке со стороны Росимущества. Участок земли выставили на продажу под застройку, что вызвало бурную реакцию со стороны общественности. При этом губернатор Ростовской области пообещал, что рощу СКА не затронут планы по строительству жилья, и островок зелени останется во владении города и его жителей.