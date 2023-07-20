Губернатор Ростовской области поручил создать совет по улучшению качества жизни

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Во вторник, 18 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о создании совета, который будет заниматься вопросами по улучшению качества жизни населения.
Участники совета будут заниматься рассмотрением приоритетных социальных проектов, контролировать их реализацию, а также анализировать результаты рейтинга качества жизни в Ростовской области и создавать решения по улучшению ситуации.
В состав совета войдут более 40 чиновников, среди них министры, представители общественных организаций, благотворительных фондов, сам губернатор и его заместители Александр Скрябин и Андрей Пучков.
Напомним, ранее Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов с высоким качеством жизни.