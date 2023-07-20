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Губернатор Ростовской области поручил создать совет по улучшению качества жизни

20 июля 2023, 17:25
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области поручил создать совет по улучшению качества жизни
В Ростовской области планируют создать совет по улучшению качества жизни дончан, документ опубликовали на портале правовых актов.

Во вторник, 18 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о создании совета, который будет заниматься вопросами по улучшению качества жизни населения.

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Участники совета будут заниматься рассмотрением приоритетных социальных проектов, контролировать их реализацию, а также анализировать результаты рейтинга качества жизни в Ростовской области и создавать решения по улучшению ситуации.

В состав совета войдут более 40 чиновников, среди них министры, представители общественных организаций, благотворительных фондов, сам губернатор и его заместители Александр Скрябин и Андрей Пучков.

Напомним, ранее Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов с высоким качеством жизни.

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